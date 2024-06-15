وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مناطق الحج واحدة من الأساسيات التي توليها المملكة اهتمامها للتيسير على زوار بيت الله الحرام.

وقال الوزير خلال اللقاء الذي جمعه ووكالات الأنباء العالمية، مساء الجمعة، إن وزارة النقل منفردة لديها أكثر من 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام، موزعين على كافة أشكال النقل والخدمات اللوجستية، سواء كان النقل جوي أو بحري أو سككي وطرق ونقل عام ونقل بري وبريد وغيرها، حيث تبدأ الوزارة في خطة النقل الخاصة بحج العام القادم على سبيل المثال، بعد أول يوم من إنتهاء موسم الحج، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف الجاسر، «بعد موسم الحج يتم حصر النتائج والنجاحات والملاحظات، ثم نبدأ في إعداد الخطة الجديدة وفق توقعات الأعداد في العام المقبل، ويتم التنسيق مع الجهات الحكومية المتعددة ومن بينها، اللجنة العليا للحج والتي يرأسها وزير الداخلية ووزارة الحج وعدد من الجهات الأخرى التي تتكامل خدمات وزارة النقل معها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج».

وشدد الوزير، على أن أعمال وزارة النقل وبشكل خاص ما يتعلق بالحج يحظى بدعم أساسي وكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وتابع: «كل ما يخص الحج يحظى بكل الأهمية أمام كل المعايير والمتطلبات، وكما قلنا إن الخطة السنوية تبدأ بعد الحج مباشرة، أما الخطة الاستراتيجية فيتم وضعها على مدى عشر سنوات».