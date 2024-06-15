المستشار الألماني: لا نحتاج إلى سلام مفروض على أوكرانيا

رفض المستشار أولاف شولتس المطالب القصوى التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معتبرا إياها "إملاء سلام".

وقال شولتس في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم السبت على هامش قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا: "ما نحتاجه ليس سلاما يُملى علينا، بل نحتاج سلاما عادلا ومنصفا يحترم سلامة وسيادة (الأراضي الأوكرانية)".

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اتهم شولتس بوتين بمحاولة تقويض الدعم بين الدول الأوروبية لأوكرانيا من خلال التظاهر بالانفتاح على محادثات السلام، وقال: "اقتراح بوتين يستهدف بشكل رئيسي الجماهير المحلية في مختلف الدول، وهو يعلم جيدا أن هناك الكثير من المواطنين الذين يريدون تطورا سلميا. ولهذا السبب يريد إخفاء حقيقة أنه هو من بدأ هذه الحرب الوحشية".

وذكر شولتس أن مؤتمر السلام الذي يبدأ اليوم السبت في سويسرا يعد خطوة أولى مهمة، حتى لو أن المؤتمر لن يسفر عن حسم القضايا الكبيرة.

ومباشرة قبل مناقشات ما يقرب من 60 رئيس دولة وحكومة في مؤتمر سويسرا بشأن السلام في أوكرانيا، طالب بوتين أوكرانيا بالتخلي بشكل كامل عن أراضي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا وشبه جزيرة القرم، كما طالب بألا يكون لأوكرانيا أي آفاق نحو الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولم يرغب شولتس في استبعاد إجراء محادثات مع بوتين في المستقبل، مشيرا إلى أنه ذكر مرارا أنه سيفعل ذلك مرة أخرى، ولكن يجب اختيار الوقت المناسب لذلك، وأضاف: "إجراء مثل هذه المحادثة لا يكون سديدا إلا إذا كان هناك شيء محدد يتعين مناقشته".