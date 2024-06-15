صحة مطروح: تشغيل 29 منفذا ومركزا لألبان الأطفال وفحص الزواج والعقرب خلال أيام إجازة العيد

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تقرر تشغيل 9 منافذ للألبان و3 مراكز لفحص المقبلين على الزواج و8 مكاتب صحة وعدد 10 مراكز للعقر، خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مراكز صرف الألبان، التى تقرر تشغيلها خلال فترة إجازة عيد الأضحى من 15 إلى 20 يونيو، هي منافذ صرف الألبان، وفحص النقبلين على الزواج، هى مركز السنوسية، وحدة الحمام التابعة، وحدة العلمين، مركز سيدي عبد الرحمن، وحدة الضبعة، وحدة النجيلة القبلية، وحدة براني، وحدة سيوة، وحدة السلوم، وذلك من الساعة 8 صباحاً و حتى 2 ظهرًا.



كذلك تقرر تشغيل منافذ لقاح الكلب وأمصال لدغ العقرب، الثعبان، التيتانوس بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، مع تشغيل 8 مكاتب للصحة على مستوى المحافظة، وهى السلوم، براني، النجيلة، مطروح، الضبعة، العلمين، الحمام، سيوة، من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 مساء، عدا مكتب صحة مرسى مطروح يعمل على مدار 24 ساعة.