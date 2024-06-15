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شولتس : يتعين إشراك روسيا في عملية السلام الخاصة بأوكرانيا

بيرجنستوك (سويسرا) - د ب أ
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 10:01 م | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 10:01 م

تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت لصالح إشراك روسيا في عملية السلام الخاصة بأوكرانيا.

وقال شولتس في مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا والذى بدأ أعماله اليوم السبت في سويسرا ويستمر ليومين: "صحيح أن السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه دون إشراك روسيا".

وفي الوقت ذاته ، دعا روسيا إلى الانسحاب الكامل من أوكرانيا المحتلة جزئيا.
وأضاف شولتس: " بوسع روسيا أن تنهي هذه الحرب اليوم أو في أي وقت إذا أوقفت هجماتها وسحبت قواتها من أوكرانيا".

ورفضت روسيا حتى الآن الاستجابة لدعوة السلام على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وبعد مرور أكثر من عامين على الهجوم الروسي على أوكرانيا، تهدف القمة المنعقدة على سلسلة جبال بيرجنستوك، وهي سلسلة من التلال الجبلية فوق بحيرة لوسيرن، إلى استكشاف سبل تحقيق السلام في أوكرانيا.

وتشارك في القمة أكثر من 90 دولة. ومع ذلك، لم تتم دعوة روسيا. وقد ألغت الصين، وهى أهم حليف لروسيا حضورها .


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