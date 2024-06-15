 جيش الاحتلال: حادث غزة استهدف مركبة مدرعة.. ونعمل لتدمير قدرات حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال: حادث غزة استهدف مركبة مدرعة.. ونعمل لتدمير قدرات حماس

وكالات
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 9:31 م | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 9:31 م

أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري مقتل نائب قائد سرية و7" من المحاربين من وحدة الهندسة بانفجار كبير"، مشيرا إلى أن "حادث اليوم في غزة لم يستهدف ناقلة جند بل مركبة مدرعة من طراز (نمر)".

وقال هاجاري، خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد إبلاغ عائلات ضحايا الانفجار سيتم نشر أسمائهم، مضيفا أن "الحادث ذكرنا بالثمن الكبير الذي ندفعه في هذه الحرب"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "قواتنا تعمل للقضاء على الألوية الموجودة برفح لتدمير قدرات حماس. هدفنا المركزي في حربنا بالشمال هو عودة السكان لمناطقهم"، مدعيا أن "سكان الشمال يدفعون ثمنا باهظا بعد إخلائهم من منازلهم".

وقال: "نقوم بكل المطلوب لإعادة الوضع في الشمال إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر"، بحسب قوله.

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