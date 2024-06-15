سفير ألمانيا بالقاهرة: عيد الأضحى رمز للتفاهم والاحترام المتبادل بين جميع الناس

قدم سفير ألمانيا لدى القاهرة فرانك هارتمان، اليوم، خالص التهنئة للمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا إن عيد الأضحى يعد بالنسبة للمسلمين في مصر و جميع أنحاء العالم، وقتًا للتأمل والإحسان والاجتماع معًا للاحتفال بروح التواضع والإخلاص.

وأضاف هارتمان، في بيان، إن جوهر عيد الأضحى هو عنصر مشترك في الديانات السماوية الثلاث الكبرى، ذاكرا أن القيم التي يتم التمسك بها خلال هذا العيد مشتركة في العديد من الديانات والقيم العالمية.

وأوضح السفير الألماني، أن عيد الأضحى هو أيضًا رمز للتفاهم والاحترام المتبادل بين جميع الناس. وتابع هارتمان: وهذا أمر يتعين علينا جميعا أن نتذكره عندما نشعر أن الخلاف والاختلافات آخذة في التزايد.

ودعا سفير ألمانيا إلى تجديد الالتزام بالتفاهم والسلام والتسامح فيما بيننا، مضيفاً: تربط مصر وألمانيا علاقات صداقة قوية ونحن نأمل أن تستمر الشراكة بين بلدينا سعياً للجمع بين الناس. واختتم هارتمان، قائلاً: "أتمنى أن يجلب لكم العيد وفرة من الفرح والبركات. عيد أضحى مبارك".