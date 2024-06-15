السويد تعلن أن طائرة عسكرية روسية دخلت المجال الجوي السويدى

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أعلنت وزارة الدفاع السويدية، اليوم السبت، أن طائرة عسكرية روسية انتهكت المجال الجوي السويدي.

وقالت الوزارة إن الطائرة المقاتلة الروسية من طرازسوخوى - 24 قد تم اعتراضها من جانب طائرة سويدية من طراز جاس - 39 جريبين جنوب شرق جزيرة جوتلاند في بحر البلطيق.

ووصف وزير الخارجية السويدى توبياس بيلستروم السلوك الروسي بأنه غير مقبول وأعلن أنه سيستدعي السفير الروسي.

وذكرت قناة التلفزيون السويدية / إس فى تى / أن الحادث الذي وقع بعد ظهر أمس الجمعة، لم يستمر سوى لبضع دقائق.

وأوضحت الوزارة أن آخر مرة انتهكت فيها الطائرات العسكرية الروسية المجال الجوي السويدى بهذه الطريقة كانت في عام 2022.

وأصبحت السويد مؤخراً عضواً في حلف شمال الأطلسي، وأعلنت هذا الأسبوع أنها ستشارك في عمليات مراقبة المجال الجوي التي يقوم بها الحلف العسكرى. وتبعا لذلك، سيتم نشر الطائرات المقاتلة السويدية، بصورة أساسية فوق دول البلطيق، كجزء من عمليات المراقبة الجوية لحلف شمال الأطلسي.



