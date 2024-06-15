القوات الروسية تواصل هجماتها على الجبهة الأوكرانية

على الرغم من الجهود التي يبذلها قطاع كبير من المجتمع الدولي لإحلال السلام في أوكرانيا، واصلت القوات الروسية هجماتها على أقسام مختلفة من الجبهة اليوم السبت.

وبدعم من قواتها الجوية، هاجمت الوحدات الروسية في شرق البلاد مرة أخرى في المنطقة المحيطة بفوفتشانسك، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة في كييف في تقرير الوضع اليومي في المساء.

كما تم ترددت تقارير عن تقدم روسي قوي بشكل غير عادي من منطقة بوكروفسك في جنوب شرق أوكرانيا. وتم تسجيل ما يقرب من ثلث إجمالي 74 هجوما روسيا هناك في ذلك اليوم.

وتم صد جميع الهجمات، بحسب ما تردد.



