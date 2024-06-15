 وكيل صحة دمياط يتابع سير العمل بمستشفى كفر البطيخ المركزي قبل إجازة عيد الأضحى - بوابة الشروق
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وكيل صحة دمياط يتابع سير العمل بمستشفى كفر البطيخ المركزي قبل إجازة عيد الأضحى

حلمي ياسين
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 8:55 م | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 8:55 م

بدأ الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، جولته المرورية بمرور مفاجئ على مستشفى كفر البطيخ المركزي؛ لمتابعة سير العمل بالمستشفى.

وأوضح "عبد الجواد"، في بيان له اليوم السبت، أنه تابع الانضباط الإداري بالمستشفى، وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن متابعة أعمال السلامة والصحة المهنية، والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى، بالإضافة إلى أنه تفقد أقسام الاستقبال، والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية.

وهنأ وكيل وزارة الصحة في دمياط، العاملين بالمستشفى بقدوم عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا استمرار المتابعات الميدانية له، ولفرق إشراف مديرية الصحة على جميع منافذ تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمرار المتابعة الميدانية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.


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