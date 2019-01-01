اعتقال العشرات في موسكو خلال مسيرة للمطالبة بمشاركة المعارضة في انتخابات

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ألقت شرطة موسكو القبض على أكثر من 25 محتجا خلال مسيرة للاحتجاج على منع محتمل لمرشحي المعارضة من خوض المنافسة في الانتخابات البرلمانية للعاصمة الروسية.

واحتج زعماء المعارضة بشدة على ما ذكرته لجنة الانتخابات في موسكو بأن معظم المرشحين الذين يحظون برعايتهم لم ينجحوا في تأمين العدد المطلوب من التوقيعات للمشاركة في الانتخابات.

ولم تعلن اللجنة رسميا بعد قائمة المرشحين الذين سيُسمح لهم بالمنافسة في الانتخابات المقررة في الثامن من سبتمبر أيلول على مقاعد برلمان موسكو البالغ عددها 45 مقعدا.

وقال متحدث باسم الشرطة إنها احتجزت في وسط موسكو ما يزيد على 25 شخصا منهم بعض منظمي الاحتجاج. وأضاف المتحدث ”لم يستجيبوا لأمر الشرطة بوقف أفعالهم. يتم نقلهم في حافلات إلى مراكز الشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات معهم“.

وردد المشاركون في الاحتجاج هتافات ضد الحكومة والرئيس فلاديمير بوتين، وطالبوا السلطات بتسجيل مرشحي المعارضة.

ولم يتسن التواصل مع لجنة انتخابات مدينة موسكو للتعليق يوم الأحد.