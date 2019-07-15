الحوثيون: استهداف قاعدة جوية سعودية بطائرة مسيرة



أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، استهداف قاعدة عسكرية في المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيرة.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحفي، إن "الطيران المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط -بعسير- بعدد من طائرات قاصف كي تو".

وأوضح سريع، أن العمليات استهدفت كذلك مخازن أسلحة ومواقع عسكرية أخرى.

وأشار المتحدث العسكري الحوثي، إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردًا على ما وصفها بـ "جرائم العدوان وغاراته المتواصلة" بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها 20 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد سريع أن عملياتهم مستمرة "وستتوسع دائرة الاستهداف بالشكل الذي لايتوقعه النظام السعودي طالما استمر في عدوانه وحصاره وبغيه".

ولم تصدر القوات السعودية أي تعليق حول هذا الاستهداف حتى الآن.

وتقود السعودية منذ نحو خمسة أعوام تحالفًا عسكريًا، ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، لمساندة القوات الحكومة اليمنية، بناء على طلبها، في استعادة شرعية البلاد.