حماس تتنصل من تصريحات قيادي فيها بشأن استهداف اليهود حول العالم

أعلنت حركة حماس اليوم الاثنين، أن تصريحات قيادي فيها حول ضرورة قتل اليهود حول العالم "لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها".

وقالت حماس في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، إن سياستها المعتمدة والثابتة "نصت على أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعًا مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين".

وأضاف البيان أنه "سبق أن استنكرت الحركة الاعتداءات التي استهدفت يهوداً آمنين في أماكن عبادتهم".

وكان عضو المكتب السياسي لحماس فتحي حماد، دعا في خطاب جماهيري له خلال مسيرات العودة وكسر الحصار يوم الجمعة الماضية، فلسطينيي الشتات إلى قتل اليهود حول العالم.

وقال حماد: "لقد نفد صبرنا. نحن على وشك الانفجار، إذا لم يتم رفع هذا الحصار، سننفجر في وجه أعدائنا، بإذن الله. الانفجار لن يكون في غزة فحسب، وإنما أيضا في الضفة الغربية وفي الخارج، إن شاء الله".

وأضاف: "لكن أشقاءنا (في الشتات) ما زالوا يستعدون، إنهم يحاولون الاستعداد، إنهم يقومون بالإحماء، لقد مر وقت طويل وهم يقومون بالإحماء، إلى السبعة ملايين فلسطيني في الخارج، كفاكم إحماء، هناك يهود في كل مكان وعلينا أن نهاجم كل يهودي في العالم من خلال الذبح والقتل، بمشيئة الله. كفى إحماء".