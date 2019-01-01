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بالفيديو.. بطولة العالم في المناورة على الحبال بمدينة ميونخ


نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 6:57 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 6:57 ص
شاركت 8 دول في بطولة العالم للمناورة على الحبال التي أقيمت في مدينة ميونخ الألمانية، وأوضح تقريراً لفضائية الغد الاخبارية أنه شارك بها 24 لاعب أكروبات، استعرضوا مهاراتهم أمام الحضور.

وأشار التقرير إلى أن بعض العروض للألعاب الغريبة مثل لعبة "الـ Tricklining"، وهي رياضة تجمع بين المشي على الحبال والتوازن على المنط، ولعبة الـ "Jibline" الفردية التي يستعرض فيها المتسابق بعض حيل الحبال على إيقاع الموسيقى، مشيرًا إلى فوز فريق بيرو باللقب بعد عرض متواصل من المناورات الرائعة.

أضاف أن أكثر من 10 آلاف متفرج كان حاضرًا في ساحة كونجيجبلاتز لمتابعة الحدث بالرغم من سوء الأحوال الجوية.

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