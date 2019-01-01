شركة حافلات ألمانية تفصل سائق عن عمله بسبب وشم «كفاحي»

استغنت شركة فليكس باص، للنقل الجماعي، عن خدمات أحد سائقيها بسبب وشم لليمينيين المتطرفين على ذراعه، وهو وشم "كفاحي"، عنوان كتاب الزعيم النازي، أدولف هتلر، الذي يحمل أفكاره المتطرفة.

وأوضحت الشركة أنها تدين العنصرية بكل أنواعها، بصفتها "شركة متعددة الجنسيات، ذات فريق عمل متعدد الجنسيات، يعمل بها سائقون من مختلف الجنسيات، ويستخدمها ركاب من مختلف البلدان، وأصحاب خلفيات ثقافية بالغة التعدد".

وجاء في بيان للشركة بشأن الواقعة أن "شركة فليكس باص تمثل التسامح والمساواة"، وتعتبر سائقيها عنوانا لها، "..وبناء على ذلك تم إيقاف السائق عن عمله".

أشارت الشركة إلى أن السائق كان يعمل على خط الحافلات بين جنوب فرنسا وشمال إيطاليا، وعُين من قبل إحدى الشركات المتعاونة مع شريكة فليكس باص.