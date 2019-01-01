ونائب عن "النور" يدعو لمنع بيع الخمور في المحال



وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة أمس، على مشروع قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، وأعلن رئيس المجلس علي عبد العال توافر الأغلبية المطلوبة للموافقة على القانون.

وقدم النائب محمد صلاح خليفة عن حزب النور طلب إعادة مداولة، داعيا لإعادة النص على مادة "منع بيع الخمور" في المحال العامة، فيما أكد رئيس البرلمان علي عبد العال أن منع بيع الخمور منصوص عليه في قانون آخر.

وقال عبد العال هي معالجة في قانون آخر ولهذا حُذفت، مجلس الدولة وافق على المشروع، وأرسل تقريره ورأى أن هذا الحذف صالح صحيح".

كان عبد العال انفعل على الأعضاء قبيل التصويت على مشروع القانون ثم قال "لي رصيد عندكم رصيد حب وليس رصيد في البنك رجاء خاص أن تبادلوني حب بحب، أنفعل عليكم، لكن والله العظيم حرص على المصلحة العامة فقط وأنتم تعلموا جيدا انا بالنسبة لكم حائط الصد الأخير، وانتوا عارفين كويس جدا".

ومع استمرار خروج النواب من القاعة، قال عبد العال: "أي عضو لن يحضر مناقشة قانون المعاشات، 2020 اقتربت"، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات البرلمانية.