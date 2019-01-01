 إخلاء 300 سائح من جبل سويسري بعد تعطل القطار المائل - بوابة الشروق
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إخلاء 300 سائح من جبل سويسري بعد تعطل القطار المائل

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 10:34 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 10:34 ص

أجلت السلطات السويسرية حوالي 300 سائح من قمة جبل نيسين كولم بالقرب من بحيرة ثون في مقاطعة بيرن، بعدما تعرض القطار الجبلي المعلق الذي كان يقلهم لعطل فني.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أن معظم السياح تمكنوا من النزول من القسم العلوي للقطار الجبلي المائل قبل أن يسيروا لمسافة 20 دقيقة للوصول إلى الحافلات الصغيرة التي أعادتهم أسفل الوادي، ولكن حوالي 30 سائحا لم يتمكنوا من السير لتلك المسافة تم إجلاؤهم من قمة الجبل بمروحية.

ويعود إنشاء قطار "نيسين" الجبلي المائل إلى عام 1910 وينقل الركاب من قرية مولنن على ارتفاع 693 مترا إلى جبل نيسين كولم على ارتفاع 2336 مترا.

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