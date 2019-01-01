 رئيس مقدونيا الشمالية يعلن أن بلاده بصدد الانضمام إلى الناتو بنهاية العام - بوابة الشروق
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رئيس مقدونيا الشمالية يعلن أن بلاده بصدد الانضمام إلى الناتو بنهاية العام

ليوبليانا - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 6:26 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 6:26 م

أعلن رئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده بصدد الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" مع نهاية العام الجاري.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" عن بنداروفسكي قوله - خلال مؤتمر صحفي عقد في سلوفينيا - "آمل في أن يحدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر القادم موعدا لبدء مفوضات انضمام مقدونيا إليه".

وكان أعضاء "ناتو" قد وقعوا اتفاقا في فبراير الماضي يسمح لمقدونيا الشمالية بأن تكون العضو رقم 30 بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكة، بعدما انتهى النزاع الذي دام لعقود حول اسم مقدونيا مع اليونان، كما أوصت المفوضية الأوروبية في مايو الماضي بوجوب تفاوض مقدونيا الشمالية على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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