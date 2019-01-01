تحسن مؤشر النشاط الصناعي في نيويورك الشهر الجاري

شهد النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية تحسنًا خلال يوليو الجاري، بعد تراجعه الشهر الماضي إلى أدنى معدلاته خلال ثلاث سنوات.

وأفاد بنك الاحتياط الاتحادي في نيويورك بأن مؤشر "إمباير ستيت" الذي يقيس أنشطة المصانع في الولاية ارتفع من سالب 6ر8 نقطة في يونيو الماضي إلى 3ر4 نقطة خلال يوليو الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوقعات بشأن ثقة الأعمال خلال الأشهر الستة المقبلة انتعشت أيضا خلال يوليو.

وعلى الرغم من انتعاش المؤشر الرئيسي، إلا أن تفاصيل التقرير تظهر أن النشاط الصناعي في نيويورك مازال يكافح من أجل التحسن.

وأظهر المؤشر ارتفاع عدد الطلبيات في الوقت الحالي، رغم أن عدد كبير من مصانع الولاية ذكر أن معدلات تسجيل الطلبيات جاء منخفضا في يوليو، كما أن مستويات التوظيف في القطاع سجلت أدنى معدل لها منذ يناير 2016.

ويعتبر مؤشر "إمباير ستيت" هو الأول بين عدد من مؤشرات الصناعة الاقليمية الخاصة بعدة مناطق من بينها فيلادلفيا وريتشموند ودالاس، والتي من المقرر أن تصدر خلال الاسابيع القليلة المقبلة.