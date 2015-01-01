نائب عراقي: بقاء القوات الأجنبية في العراق مشروع تآمري

وصف النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي اليوم الاثنين بقاء القوات الأجنبية في العراق بأنه "مشروع تآمري جديد" يهدف إلى ضرب المنطقة بأكملها، داعياً القوى السياسية إلى العمل الجاد من أجل إخراج تلك القوات.

وقال البعيجي، في بيان نشره موقع "السومرية نيوز" الاخباري العراقي اليوم: "نطالب جميع القوى السياسية الوطنية بالعمل الجاد من أجل إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وتحت أي مسمى كان"، مضيفاً أن "بقاء هذه القوات يعتبر أمراً غير مقبول ويجب التوحد بين الجميع من أجل إخراجها".

وأضاف البعيجي: "لا وجود لسيادة البلد ببقاء هذه الأعداد الكبيرة على أراضينا، بالرغم من أن الحكومة السابقة برئاسة (رئيس الوزراء الأسبق نوري) المالكي أخرجت هذه القوات، ولكن مع الأسف عادت بأعداد كبيرة بعد هجوم داعش الإرهابي على محافظاتنا".

وأشار إلى أنه "لا يوجد سبب لبقاء هذه القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، ومن يتحدث عن سيادة البلد عليه أن يدرك جيداً أن لا سيادة بوجود هذه الأعداد الكبيرة من القوات الأجنبية بمعداتها العسكرية على أراضينا، والحكومة لم تحرك ساكناً مع الأسف الشديد".

وطالب جميع القوى العراقية الوطنية بأن تدرك خطورة الوضع، وتعمل بروح واحدة لإخراج هذه القوات بأسرع وقت ممكن إن كانت هذه القوى السياسية جادة بالحفاظ على سيادة البلد من أي انتهاك خارجي.