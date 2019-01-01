لذلك تجذب فيينا الأنظار إليها للحياة بها

كثير من المدن حول العالم تجذب الملايين للعيش بها، لكن مدينة واحدة يصنفها الخبراء والمتخصصون أنها الأعلى جودة من حيث رغد العيش ومقومات الحياة الهادئة، ووفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد الإخبارية فإن تلك المدينة هي العاصمة النمساوية فيينا.



وأوضح التقرير أن المدينة تتمتع بمقومات عالية للمساكن، مثل الأرضيات الباركيه المصقولة والأسقف العالية والغرف الواسعة، مشيرا إلى أن كل ذلك يأتي بسعر مقبول نسبيًا مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى، مضيفًا أن استئجار استوديو مفروش بمدينة فيينا، يكلف حوالي 650 يورو شهريًا.



وتابع أن التعليم في جامعات فيينا يُصنف ضمن قائمة أفضل جامعات العالم، بالإضافة إلى أن منهج مونتيسوري التعليمي الذي يشجع على التفكير المستقل والإبداع، هو منهج شائع في رياض الأطفال.



وأضاف التقرير التلفزيوني أن فيينا تتمتع بشبكة سكك حديدية سهلة وآمنة، وتعمل على مدار الساعة حتى بالعطلات الرسمية، مضيفًا أن تذكرة النقل المفتوحة تكلف 48 يورو شهريًا.