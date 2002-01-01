محكمة أمريكية تنظر في الإفراج بكفالة عن الملياردير الأمريكي ايبشتاين الخميس المقبل

تبت محكمة أمريكية يوم الخميس، المقبل في مسألة الإفراج بكفالة عن الملياردير جيفري إيبشتاين، المحتجز بناء على اتهامات بالاستغلال الجنسي والتحرش بعشرات الفتيات القاصرات، حسبما قال قاضي التحقيق اليوم الاثنين في جلسة استماع بنيويورك.

وقال القاضي ريتشارد بيرمان إنه يجب توضيح الوضع المالي لإيبشتاين (66 عامًا) بشكل أفضل قبل اتخاذ قرار وهو ما يعني أن الرجل يجب أن يظل في سجن بجنوب مانهاتن حتى الخميس.

ودفع النائب العام بنيويورك الأسبوع الماضي بمزيد من المزاعم ضد إيبشتاين، قائلا إنه اعتدى جنسيا على العشرات من القاصرات بين 2002 و2005. ولم يقر إيبشتاين بالذنب .

وفي 2008، أبرم إيبشتاين صفقة اقرار بالذنب في فلوريدا. ومنحته عقوبة بالسجن خفيفة نسبيا وإن كان سيتعين أن يكون له سجل كمرتكب جريمة جنسية.

وأعلن وزير العمل الأمريكي أليكس أكوستا الأسبوع الماضي استقالته عقب تساؤلات حول دوره في الصفقة. وكان أكوستا حينها يشغل منصب المدعي العام في فلوريدا آنذاك.

وقال بيرمان إن نيويورك ليست ملزمة باتفاق فلوريدا .