توقعات بطعن الادعاء في إيطاليا على رفع الإقامة الجبرية عن قائدة «سي ووتش 3»

ذكرت تقارير -اليوم الاثنين- أنه من المتوقع أن يطعن ممثلو الادعاء الإيطاليون على رفع الإقامة الجبرية عن كارولا راكيته، قائدة سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3".

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية ووكالة أنباء "أدنكرونوس" بأن ممثلي الادعاء في أجريجينتو بصقلية يرغبون في الطعن على الأمر أمام محكمة الاستئناف في إيطاليا.

وقالوا إن الموعد النهائي لتقديم الطعن هو بعد غد الأربعاء.

وأوضح روبن نويجباور، وهو متحدث باسم جمعية "سي ووتش" الخيرية، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن المنظمة كانت واثقة من أن النقض سيؤيد قرار المحكمة الأدنى بالإفراج عن القبطان.

وكانت راكيته أصبحت متهمة جنائيا بإيطاليا في 29 من يونيو، بعدما أبحرت بسفينة الإنقاذ التي كان على متنها 40 من المهاجرين، إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، رغم حظر السلطات الإيطالية ذلك.

وقد تم وضعها قيد الإقامة الجبرية لدى وصولها، ولكن أحد قضاة التحقيق ألغى ذلك في الثاني من يوليو، ما أثار غضب وزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني.

وتواجه راكيته جلسة استجواب في أجريجينتو يوم الخميس المقبل.