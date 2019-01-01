4 عروض نهائية لشراء حصص في أليتاليا الإيطالية للطيران

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الأحد، عشية الموعد النهائي الرئيسي لإنقاذ شركة أليتاليا الوطنية للطيران شبه المفلسة إن هناك أربعة متقدمين للحصول على حصة أقلية يمكن أن تؤمن إعادة إطلاق الشركة من جديد.



وكانت أليتاليا تعمل تحت إدارة الإفلاس التي تسيطر عليها الدولة لأكثر من عامين. ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار يوم غد الاثنين بشأن إعادة إطلاق الشركة وتحديد هيكل الملكية الجديد.



وكتب دي مايو على فيسبوك إنها "أخبار سارة. هناك إمكانيات أكثر للاختيار". ويعد دي مايو مسؤولا بشكل جزئي عن مصير أليتاليا نظرا إلى أنه يشغل أيضا منصب وزير الصناعة الإيطالي.



وقال دي مايو إن شركة أتلانتيا، للطرق السريعة والمطارات وتسيطر عليها عائلة بينيتونز، وهي عائلة إيطالية صنعت ثرواتها أصلا من صناعة الملابس - هي واحدة من مقدمي العروض الأربعة.



والمتقدمون الآخرون هم مجموعة توتو الإيطالية للطرق السريعة وكذلك كلاوديو لوتيتو، مالك نادي لاتسيو لكرة القدم، والألماني إفروموفيتش الرئيس السابق لشركة الطيران الكولومبية "أفيانكا".



وأكد دي مايو أن معظم أسهم شركة أليطاليا ستكون في أيدي العامة. ومن المتوقع أن تحصل شركة فيروفي ديلو ستاتو لتشغيل السكك الحديد المملوكة للدولة ووزارة الاقتصاد على أغلبية مجتمعة، في حين أن شركة الطيران الأمريكية دلتا هي مستثمر ثالث مؤكد.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تخسر شركة أليتاليا نحو 700 ألف يورو (789 ألف دولار) يوميا ولم تسجل أرباح لمدة لا تقل عن 15 عاما.



وقالت وفقا لتقديرات أندريا جيوريسين الأستاذ بجامعة ميلانو بيكوكا إن إجمالي العبء الذي يتحمله دافعو الضرائب بلغ 10 مليارات يورو منذ عام 2008.