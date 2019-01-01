ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن أسهم مجموعة "دايركت لاين" للتأمين، انخفضت بنسبة 0.1% في جلسة التعاملات الأخيرة، وجاءت أقل بنسبة 1.6% في الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج"، اليوم الاثنين، بأنه على الرغم من ذلك، جاء البحث عن أخبار شركة التأمين، مرتفعا بشكل غير عادي، وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه عدد الأنباء حول الشركة أكبر من المتوسط.

كما كان اهتمام القراء بأخبار الشركة -وهو ما تم قياسه من خلال عدد المرات التي قام فيها أشخاص بقراءة أخبار أو مقالات حول الشركة- مرتفعا بالمقارنة بآخر 30 يوما.

وأضافت "بلومبرج" أن عدد المقالات التي نشرتها جميع المصادر على وكالة أنباء "بلومبرج" لم يكن أكثر من المتوسط خلال الـ45 يوما الماضية.

وكانت نسبة التقلب الضمني في 3 أشهر 19.5%.