تركيا تطالب ألمانيا بتسليم ضابط متهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب العسكري

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ذكرت تقارير إعلامية رسمية في تركيا أن حكومة أنقرة طالبت ألمانيا بتسليم ضابط متهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت قبل ثلاثة أعوام.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية اليوم الاثنين استنادا إلى دوائر دبلوماسية ،إن أنقرة طالبت ألمانيا رسميا بتسليم الضابط السابق إلهام بي. لمحاكمته بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية.

كان الضابط التركي قد تمكن من الفرار عبر اليونان إلى ألمانيا وتقدم هناك بطلب لجوء، وحسب وكالة الاناضول، فإن الهام كان رئيسا للأكاديمية العسكرية للقوات البرية في انقرة وتتهمه الحكومة التركية بلعب " دور نشط" في محاولة الانقلاب.

وتحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة لمحاولة الانقلاب، وتحمل الحكومة التركية الداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر للمحاولة.ونفي جولن هذا الاتهام.

حسب الاناضول، فإن تركيا تطالب ألمانيا بتسليم 55 شخصا يُحْتَمَل أنهم من أنصار جولن وبين هؤلاء المدعي العام السابق زكريا أوز.