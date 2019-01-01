أثينا تؤكد رغبتها في تسريع بحث طلبات اللجوء لتخفيف الضغط عن المخيمات المزدحمة

قال مكتب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، إن الحكومة المحافظة الجديدة ترغب في تسريع عملية بحث طلبات اللجوء ومراقبة حدودها البحرية مع تركيا عن كثب.

وأوضح المكتب أن الحكومة تستهدف تحسين الأوضاع غير المقبولة في مخيمات التسجيل على الجزر الواقعة شرق بحر إيجه. وأضاف أن الأشخاص الذين لا يحق لهم طلب اللجوء يجب إعادتهم إلى تركيا بشكل أسرع من ذي قبل.

وخلال ولاية رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس، الذي خسر منصبه في 7 تموز/يوليو الجاري، كانت عملية بحث طلبات اللجوء تستغرق أكثر من عامين في العديد من الحالات.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، التقى ميتسوتاكيس مع المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس، الذي أكد للتليفزيون اليوناني بعد اللقاء أن "اليونان ليست بمفردها" وأن الاتحاد الأوروبي سيقدم لها المساعدة.

وقال جيورجوس كوموتساكوس نائب وزير الهجرة اليوناني "نحتاج دعما جوهريا وتضامنا من الاتحاد الأوروبي".

وقد تزايد تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان بدرجة كبيرة في الأشهر الأخيرة.