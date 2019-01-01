الطقس السيء بالصين يتسبب فى إجلاء 470 ألف شخص ومقتل وفقدان 17 آخرين

أعلنت الصين مقتل وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين اليوم الاثنين بسبب الطقس السيء والأمطار الغزيرة التي يشهدها وسط وشرقي وجنوبي البلاد وأسفرت عن حدوث فيضانات وانهيار منازل.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد جدد التحذير من العواصف الممطرة، وتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة في مقاطعات تشجيانغ وفوجيان وجيانغشي وهونان وقوانغدونغ ويونان وسيتشوان، وكذلك منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ ومنطقة التبت ذاتية الحكم، فيما ارتفع مستوى هطول الأمطار في بعض هذه المناطق ليصل إلى 120 ملم.

كما سجلت أربع محطات هيدرومترية على طول نهر يانغتسي في مدينة شياننينغ بمقاطعة هوبي وسط الصين وصول منسوب المياه عند مستوى خطير أدى معه إلى تفعيل أعمال مكافحة الفيضانات.