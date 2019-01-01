أحمد فؤاد سليم يشكر جمهور السعودية على حفاوة استقبال صناع «الملك لير»

أعرب الفنان أحمد فؤاد سليم، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من الجمهور السعودي، لكل أبطال وفريق عمل مسرحية "الملك لير".

وأضاف سليم خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد أمس، للإعلان عن بدء عرض مسرحية "الملك لير"، الأربعاء المقبل، في فعاليات "موسم جدة" بالمملكة العربية السعودية ولمدة ثلاثة ليالي، أن الجمهور السعودي متذوق للفن الجيد الصادق الذي يصل إلى المتلقي مباشرة.

يذكر أن "الملك لير" يشارك في بطولتها فاروق الفيشاوي، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم.

وتدور أحداثها ملك قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.