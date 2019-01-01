بوريس بيكر: ديوكوفيتش لن يهدأ حتى يصبح أعظم لاعب في تاريخ التنس

أعرب بوريس بيكر، لاعب التنس السابق، وأحد أعضاء طاقم التدريب الخاص باللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، سعادته بفوز اللاعب بقلب بطولة "ويمبلدون"، مشيرًا إنه وضع نفسه بالفعل ضمن أفضل لاعبي هذه اللعبة لكنه يعتقد أن الصربي لن يهدأ حتى يصبح أعظم لاعب في تاريخ التنس.

وتفوق ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على روجر فيدرر لينال لقبه الخامس في ويمبلدون في أطول مباراة في منافسات الفردي في تاريخ المسابقة العريقة الممتد على مدار 133 عاما الأحد الماضي، ليصبح على بعد أربعة ألقاب من غريمه السويسري ولقبين من رفائيل نادال.

وقال الألماني بيكر الذي تولى تدريب ديوكوفيتش في الفترة 2013-2016، قبل أن يعود مطلع هذا العام ضمن الطاقم التدريبي الخاص باللاعب مرة أخرى، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نوفاك ليس سعيدا بعد، أنه أحد أفضل لاعبي التنس في التاريخ لكنه يريد أن يصبح الأعظم على الإطلاق".

وأضاف "بكل أمانة أعتقد أنه سيكون بوسعه أن يجتازهما لكني لا أستطيع أن أقول ذلك بشكل مؤكد السباق مستمر".

ويتوقع بيكر، الحاصل على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى منها ثلاثة ألقاب في ويمبلدون، أن يستمر "الثلاثي الكبير" في الهيمنة على ألقاب التنس.

وقال اللاعب السابق البالغ عمره 51 عاما "سيستمر الحديث الذي لا ينتهي عن اللاعب الأنجح على الإطلاق طالما استمر اللاعبون الثلاثة في اللعب "نادال، فيدرر، ديوكوفيتش".

وأختتم حديثه"لا أرى نهاية (قريبة) لمسيرة أي لاعب من هذا الثلاثي، كلهم بوسعهم الفوز بمزيد من الألقاب في البطولات الأربع الكبرى".