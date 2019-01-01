تدريب الأطباء الجدد بوسط سيناء على الأعمال الوقائية

بدأت اليوم الاثنين فعاليات الدورة التدريبة للأطباء الجدد ضمن الخطة التي أعدتها مديرية الصحة بشمال سيناء «قطاع الطب الوقائي» تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتدريب الدفعة الجديدة من الأطباء البشريين على الأعمال الوقائية.

وقال الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي، إن خطة التدريب تتضمن تدريب 103 أطباء على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة بهدف النهوض بالقطاع الصحي في جميع المجالات من أجل تقديم الجودة في الخدمات الصحية للمواطن في شمال سيناء، وللتأكد من إعداد وجاهزية الأطباء الجدد ميدانيًا للقيام بالأعمال الإشرافية للطب الوقائي بالوحدات والمراكز الصحية على مستوى المحافظة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يتضمن كافة أعمال مكاتب الصحة، وترصد الأمراض المعدية ، الأمراض المشتركة ، والتعامل مع الأمصال العلاجية والطعوم.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير ادارة التدريب أن العام الحالي ٢٠١٩ يشهد تكثيفًا غير مسبوق للتدريب والاعداد لأفراد القطاع الصحي في جميع المجالات بهدف تدريب جميع الفئات من أجل النهوض بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن على أرض سيناء .

وأعلن محسن صبحي، المراقب العام الوقائي في مديرية الصحة، أن الدورات التدريبية للقسم الوقائي بهدف الإعداد والتدريب علي الأعمال الوقائية ابتداء من علم الصحة العامة ومفهوم الصحة والمرض، و التدريب يتضمن كافة أعمال مكاتب الصحة من شهادات الميلاد والوفاة، والتطعيمات وسلسلة التبريد، وتطعيمات المدارس وإعداد وتدريب كوادر للعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي في المجتمع.

ومن جانبه أشار فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والاعلام الصحي، إلى أن الهدف من الدورات هو إحداث تغير لدى العاملين بالقطاع الصحي بأهمية المعرفة الصحية وتعزيز الصحة وبين مفهوم علاج المرض وطرق الوقاية منه، وأن الدورات يتم إعدادها بالتنسيق مع إدارتي التدريب والطب الوقائي، مؤكدًا أن الثقافة الوقائية هدف وغاية معرفية بالخدمات الصحية المقدمة للمرحلة المقبلة بالقطاع الصحي.

ويذكر أنه سبق الإعداد لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للنهوض بالمنظومة الصحية والعاملين في القطاع الوقائي بصفة خاصة بهدف نشر الوعي الصحي والثقافي وخصوصًا بين أفراد القطاع الصحي كما سبق الأسبوع الماضي تدريب الكوادر الطبية والفنية من العاملين بمستشفى بئر العبد المركزي النموذجي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والجامعات المصرية وبهدف المُساهمة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفى.