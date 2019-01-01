أنهت الإمارات استعدادها لإنطلاق دورة جديدة من مهرجان "ليوا للرطب" الذي يعد أكبر مهرجان للبلح في الخليج والشرق الأوسط.

وأعلنت اللجنة المنظمة اليوم الاثنين أن الدورة الـ15 من المهرجان سوف تنطلق بعد غد الأربعاء في مدينة ليوا التابعة للعاصمة أبوظبي، ويستمر حتى يوم 27 يوليو الجاري.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان ليوا للرطب ومدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مؤتمر صحفي اليوم إن عشرات المزارعين والمهتمين بزراعة النخيل وعشاق البلح سوف يشاركون في الحدث قادمين من مختلف أنحاء الإمارات، وبعض الدول العربية.

وأضاف المزروعي:"أصبح المهرجان منصة تجمع أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية في مجال الصناعات المرتبطة بشجرة النخيل، حيث يحتضن المهرجان عشرات الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالزراعة بشكل عام وشجرة النخيل ومنتجاتها على وجه الخصوص.".

وأوضح المزروعي أن زوار المهرجان من مواطنين ومقيمين وسياح، سيكونون على موعد مع العديد من الفعاليات المتنوعة وفي مقدمتها مسابقات أجمل وأجود أنواع الرطب، ومسابقة المزروعة النموذجية، إلى جانب فعاليات السوق الشعبي الذي يحتضن العديد من الفعاليات والمسابقات التراثية وعشرات المحال التجارية.

وأشار المزروعي إلى أن اللجنة المنظمة خصت العائلات والزوار بالمزيد من الفعاليات من خلال مسابقات المسرح الرئيسي وجوائزه اليومية، والتمتع بمذاق القهوة العربية مع حبات الرطب في المجلس الشعبي بقلب المهرجان، وقرية الطفل التي تقدم العروض المسرحية والمسابقات الثقافية والورش الفنية.