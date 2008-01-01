ارتفاع معدل التضخم في زيمبابوي إلى 176% خلال الشهر الماضي

تضاعف معدل التضخم في زيمبابوي خلال شهر يونيو الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات نُشرت اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء القول إن معدل التضخم سجل في الشهر الماضي 7ر175 % مقارنة بـ 9ر97% في مايو الماضي.

وقال مكتب الإحصاء إن الاسعار ارتفعت بنسبة 3ر39% خلال الشهر الماضي.

وتتوقع وزارة الخزانة في زيمبابوي أن تساعد التغيرات التي تم الإعلان عنها بالنسبة لنظام متعدد العملات الشهر الماضي في خفض معدل التضخم في وقت لاحق من هذا العام . وقال وزير المالية ماتولي نكوبي الشهر الماضي إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم أقل من 10% بحلول نهاية العام الجاري.

وكان معدل التضخم قد وصل لذروته عام 2008 عندما سجل 500 مليار %، مما دفع الحكومة للتخلي عن عملتها المحلية الدولار الزيمبابوي. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أن تداول العملات الأجنبية لم يعد قانونيا بعد الآن.