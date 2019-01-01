بوتين يجتمع مع نظيره البيلاروسي بعد غد

أعلنت الرئاسة البيلاروسية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيعقدان اجتماع غير رسمي 17 و18 من شهر يوليو الجاري خلال الجلسة العامة لمنتدى المناطق الروسية والبيلاروسية في نسخته السادسة.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية، وأوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "أن رئيسي البلدين سيعقدان اجتماعًا غير رسمي في الـ17 من يوليو".

وأضاف أن المحادثات بين الجانبين ستتركز على سُبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما سيناقشان مسألة التعاون الثنائي داخل إطار الدولة الموحدة.

يُذكر أن لوكاشينكو قد أعلن، في 9 يوليو أنه سيعقد اجتماعًا غير رسمي مع نظيره الروسي قريبًا في جزيرة فالام بروسيا.