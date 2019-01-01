الصحفيين العرب يستنكر تصريحات مستشار ترامب حول القضية الفلسطينية

استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة، تصريحات جيسون غراين بلات مستشار الرئيس الأمريكي التي هاجم فيها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، معتبرا أنها تصريحات تندرج فى صلب السياسة الجديدة المنحازة لجرائم الكيان الصهيوني.

وأضاف البيان الصادر، اليوم، أن هذه التصريحات تعكس مدى انحياز الإدارة الأمريكية للعدو الصهيوني، كما جردتها من أية شرعية بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وقراراتها التي اتخذتها سواء المتعلقة "بصفقة القرن"، أو رفضها الدعوة لزيارة البيت الأبيض الأمريكي فى محاولة بائسة للخضوع للمخطط الأمريكي الصهيوني الذى يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد الاتحاد بموقف الصحفيين فى الولايات المتحدة الأمريكية الذين أعلنوا عن تضامنهم مع الصحفيين الفلسطينيين، ووقفوا ضد تصريحات المسئول الأمريكي، وأيضًا بموقف الصحفيين الأفارقة الذين أعلنوا تضامنهم مع زملائهم الصحفيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن تصريحات المسئول الأمريكي لن تنال من عزيمة الزملاء الصحفيين الفلسطينيين، واصفا إياه بأنها تعد حلقة من سلسلة التصريحات الأمريكية التي تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وشدد الاتحاد على تضامنه المطلق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني لجموع الصحفيين الفلسطينيين ضد المخطط الصهيوني الأمريكي الخبيث.