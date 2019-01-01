ميركل تطالب بالمساواة بين الرجال والنساء في كل مجالات الحياة



طالبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، بالمساواة بين الرجال والنساء في كل مجالات الحياة.

وخلال كلمة لها أمام مؤتمر شبكة النساء في دريسدن، قالت ميركل مساء اليوم الاثنين:" هدفنا هو وجود المساواة في كل الأماكن".

وجاء المؤتمر بناء على دعوة من مكتب رئاسة حكومة ولاية سكسونيا (عاصمتها دريسدن).

ورأت ميركل أنه لا يمكن ببساطة الضغط من أجل وضع النساء في نفس الهياكل بالتساوي مع الرجال " ولذا يتعين علينا أن نكون منفتحين حيال تغيير هيكل العمل"، مشيرة إلى أن قضية النساء تثير الحديث عن قضايا أخرى مرتبطة بها مثل الرعاية والأسرة والتغذية والعلاج التجانسي (هوميوباثي).

واضافت ميركل انه لا يمكن الانتظار في مجال السياسة أيضا إلى أن تتقلد النساء "أعلى المناصب"، وقالت إن هذا الأمر لا يزال يمثل "مشكلة عملاقة" بالنسبة لحزبها المسيحي الديمقراطي لأن البت في المناصب يتم عبر الدائرة الانتخابية بدءا من رئاسة الدائرة مرورا بالترشح للبرلمان المحلي وصولا إلى الترشح للبرلمان الاتحادي.