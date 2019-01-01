وزير التعليم العالي: مجاميع طلاب الثانوية العامة غير منطقية ولا نسمعها في أي مكان بالعالم

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعجبه مما وصفه بالمجاميع الكبيرة لطلاب الثانوية العامة، في إشارة منه إلى حصول أكثر من 36% من الطلاب على أكثر من 90%.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، «هذه المجاميع غير منطقية ولا نسمع عنها في أي مكان بالعالم»، مشيرًا إلى أنها «تتسبب في مشكلة كبيرة بالتنسيق كل عام، وخاصة مع زيادة أعداد الطلاب».

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، وقام بتهنئة الأوائل هاتفيًا، وعددهم 14 طالبًا بعلمي علوم، و10 طلاب بعلمي رياضة، و10 آخرين بالأدبي.