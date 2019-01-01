 الرئيس اللبناني يطالب بتمديد مهمة «اليونيفيل» ويطلب دعما دوليا لإعادة النازحين السوريين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يطالب بتمديد مهمة «اليونيفيل» ويطلب دعما دوليا لإعادة النازحين السوريين

د ب أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 4:22 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 4:22 م

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، حرص لبنان على استمرار القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" في أداء مهمتها تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

وأعرب عن أمله في أن يتجاوب مجلس الأمن مع مطلب لبنان تمديد ولاية هذه القوات من دون أي تعديل في مهامها أو تقليص في ميزانيتها "تمكينا لها من الاستمرار في لعب دورها بالتعاون مع الجيش اللبناني".

وخلال استقباله ليان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أكد عون أن "ثمة تساؤلات حول الأسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، لا سيما وأن التقارير التي ترد من المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية تشير إلى تحسن في الوضع الأمني في معظم المناطق السورية".

ووفقا لبيان للرئاسة اللبنانية، فقد لفت عون إلى أن "عملية العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا مستمرة، وأصبح عدد النازحين العائدين يناهز 313 ألف نازح، لم يتعرضوا لأية مضايقات".

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