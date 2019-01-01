 المئات يصطفون في ماليزيا للحصول على فاكهة الدوريان اللذيذة - بوابة الشروق
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المئات يصطفون في ماليزيا للحصول على فاكهة الدوريان اللذيذة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 10:29 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 10:29 ص

اجتذب مهرجان أقيم في مدينة سرمبان الماليزية، المئات من عشاق فاكهة الدوريان، حيث اصطف مئات الناس في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر للحصول على الفاكهة المحببة مجانا.

وذكرت صحيفة (نيو ستريتس تايمز) الماليزية، أن البعض أتى إلى المهرجان لينتهز فرصة الحصول على الفاكهة مجانا ليتذوق الدوريان الذي يسمى "ملك الفاكهة"، وتم توزيع 1.5 طن مجانا.

وقال منظمو المهرجان إن الزوار تذوقوا أفضل أنواع الدوريان القادمة من ولاية نجري سبميلن التي بها أفضل أنواع الدوريان ويسمى "موسانج كينج" وهى الصفقة الحقيقية لعشاق الدوريان الحقيقيين.

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