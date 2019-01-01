تراجع صادرات أوغندا إلى رواندا بنسبة 27% منذ فبراير الماضي

انخفضت الصادرات الأوغندية لرواندا بنسبة 27%، منذ أن أغلقت الأخيرة النقطة الحدودية الرئيسية بين الدولتين في فبراير الماضي بعد تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين الدولتين.

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديكسون كاتيشومبوا مفوض الجمارك بهيئة الدخل في أوغندا اليوم الاثنين في العاصمة كامبالا، إن الواردات من رواند انخفضت بنسبة 26%، بعدما تراجع عدد الشاحنات التي تعبر الحدود بين الدولتين إلى 1734 شاحنة في يونيو الماضي مقارنة بـ3175 شاحنة في يناير الماضي.

وأضاف أنه لم تدخل شاحنة رواندية عبر ممر كاتونا الحدودي الرئيسي خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وكانت رواند قد أغلقت الممر الحدودي مع أوغندا في فبراير الماضي، معللة قرارها بالقيام بأعمال ضخمة في مشروع طريق، واتهمت أوغندا -صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا- رواندا في مارس الماضي بفرض حظر على التجارة الثنائية، في حين تقول رواندا أن أوغندا تدعم المتمردين الذين يسعون لزعزعة استقرارها.