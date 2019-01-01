أمن الدولة بألمانيا يجري تحقيقات على خلفية تغريدة لعضو سابق بالبديل اليميني أهان بها أجانب

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أعلنت الشرطة الألمانية، أن جهاز أمن الدولة في ولاية زارلاند "الاستخبارات الداخلية بالولاية" يجري تحقيقات حاليا على خلفية تغريدة على موقع "تويتر" صادرة من حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض بمدينة زانكت فندل بالولاية.

وقال متحدث باسم الشرطة -اليوم الاثنين- إن التغريده تحدثت عن "مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب" الذين يجب "إخصاءهم" وإلقاءهم في البحر.

وكانت صحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية المحلية وإذاعة "زارلاند" ذكرتا أنباء عن ذلك من قبل.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن أمن الدولة يفحص حاليا نوعية الجرائم التي يتم على أساسها إجراء التحقيق بدقة.

وقال رئيس دائرة حزب البديل في مدينة زانكت فندل الألمانية إدجار هوبر إن كاتب الرسالة خرج حاليا من حزب البديل، وبذلك استبق عملية الاستبعاد.

ونأى السياسي بحزب البديل بنفسه عن التغريده ووصفها بأنها "غير إنسانية"، ذاكرا أنه لم يعلم عن التغريدة التي تم نشرها الأربعاء الماضي، سوى أول أمس السبت.