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ننشر أماكن تقديم تظلمات الثانوية العامة

نيفين أشرف
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 5:02 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 5:02 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مقار تقديم تظلمات الثانوية العامة، والتي تبدأ من غدا الثلاثاء ولمدة شهر.

يذكر أن وزير التربية والتعليم قد اعتمد السبت الماضي نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6%.

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