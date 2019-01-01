ننشر أماكن تقديم تظلمات الثانوية العامة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مقار تقديم تظلمات الثانوية العامة، والتي تبدأ من غدا الثلاثاء ولمدة شهر.

يذكر أن وزير التربية والتعليم قد اعتمد السبت الماضي نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6%.