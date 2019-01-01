وزيرة دفاع ألمانيا تستقيل من منصبها في مسعى لتكون رئيس المفوضية الأوروبية القادم

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، أنها ستستقيل من منصبها في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل للتركيز على أن تصبح الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية، أعلى منصب في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية - "سأطلب غدًا ثقة البرلمان الأوروبي، وبغض النظر عن النتيجة سأتنحى كوزيرة للدفاع يوم الأربعاء لكي أخدم أوروبا بكل ما أوتيت من قوة."

ومن المتوقع أن يجري البرلمان الأوروبي، غدًا/الثلاثاء، تصويتًا لتأكيد ترشيح فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية.

يذكر أنه تم ترشيح فون دير لاين (60 عاما) - في وقت سابق من الشهر الجاري - بشكل مفاجئ في اللحظة الأخيرة كحل وسط من قبل قادة دول الاتحاد الأوروبي لتكون خلفا لجان كلود يونكر.