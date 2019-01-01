ساسي يعلن جاهزيته لمواجهة الجونة

أجرى الجهاز الفني والإداري بفريق الأول بنادي الزمالك إتصالًا هاتفيًا مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس من أجل الشد من أزره بعد الخسارة أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 وتوجيه الدعم له .

وأكد فرجاني ساسي للجهاز الفني للزمالك أنه سيعود للانتظام في التدريبات عقب الانتهاء من مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بأمم إفريقيا بين تونس ونيجيريا المقرر لها الأربعاء المقبل على أن ينتظم بعدها في المران في اليوم التالي استعدادا لمباراة الزمالك أمام الجونة المقرر لها الأحد المقبل.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأثنين بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص يوم السبت الماضي.