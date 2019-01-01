«الإندبندنت»: خطة جونسون لإبرام صفقة تجارية مع ترامب «ستخرق القانون الأوروبي»

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن خطة بوريس جونسون أبرز المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء بريطانيا، للتفاوض على اتفاقية تجارية خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ستخرق القانون الأوروبي".

وقالت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- إنه تم تحذير جونسون من أن الاقتراح بإبرام صفقة تجارية أمريكية مبكرة في أكتوبر سيكون بمثابة "انتهاك" لقانون الاتحاد الأوروبي.

ونفى وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، التقارير التي تفيد بأن المرشح البارز في حزب المحافظين يمكن أن يتوسط في صفقة مع واشنطن بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، قائلاً إنه من المستحيل التفاوض على أي شيء جدي حتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخلافات قبل ما يمكن أن يكون الجولة الختامية في سباق نحو قيادة حزب المحافظين، بين جونسون ومنافسه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت.