رئيس مدغشقر يكرم لاعبي منتخب بلاده بأعلى الأوسمة تقديرا لجهودهم بالكان

قلد أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، لاعبي منتخب بلاده اليوم الأثنين، أعلي الأوسمة، بقصر الدولة بالعاصمة أنتاناناريفو، تقديرًا لجهودهم في مسابقة كأس الأمم الإفريقية «مصر 2019».

ومنح الرئيس لاعبي منتخب مدغشقر وسام "فارس النظام في مدغشقر"، بعد تأهلهم لربع نهائي كأس الأمم في المشاركة الأولى لبلاده بالعرس الإفريقي، وخطف المنتخب الملغاشي الأنظار في كان، بعد أن جاء في صدارة المجموعة الثانية بـ"كان"، متفوقًا على منتخب نيجيريا، حيث حقق رجال مدغشقر الفوز على منتخب النسور الخضراء بثنائية دون رد.

وتخطى منتخب مدغشقر في دور الـ16، عقبة منتخب الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح، بنتيجة 4 – 2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافى بنتيجة 2 – 2، وودع البطولة من ربع النهائي، عقب الخسارة من منتخب تونس بثلاثية دون رد.