 فالنسيا يعير مدافعه خورخي ساينز لسيلتا فيجو - بوابة الشروق
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فالنسيا يعير مدافعه خورخي ساينز لسيلتا فيجو

د ب أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 6:54 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 6:54 م

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إعارة مدافعه خورخي ساينز لنظيره سيلتا فيجو بعقد يمتد لموسمين يتضمن بندا يتيح للأخير شراء اللاعب في نهاية المدة.

ونشأ ساينز بين صفوف قطاع الناشئين لنادي تنيريفي الإسباني حتى وصل إلى الفريق الأول لهذا النادي في 2015.

ولعب ساينز في دوري الدرجة الثانية الإسباني لمدة أربع سنوات حتى انتقل إلى فالنسيا في فبراير الماضي.

ولم يشارك ساينز، لاعب المنتخب الإسباني تحت 21 عاما، في أي مباراة مع فالنسيا منذ انتقاله إليه قبل خمسة أشهر، ولذلك فهو يتطلع في الوقت الراهن لخوض أولى مبارياته في دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليجا" ضمن صفوف سيلتا فيجو.


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