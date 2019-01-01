وزير التعليم العالي لطلاب الثانوية: اللي هيتخرج من الكليات التكنولوجية هيلاقي شغل تاني يوم

حث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بالكليات التكنولوجية، التي سيتم افتتاحها هذا العام.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن «هناك ثلاث جامعات تكنولوجية سيتم افتتاحها هذا العام، في بني سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة، وسيكون بها برامج تحاكي سوق العمل ومتطلباته».

وأضاف «اللي هيخش الكليات دي، هيلاقي فرصة عمل تاني يوم له من التخرج»، متسائلًا: «إيه اللي يخليك تخش كلية كمالة عدد، ومتلاقيش أي فرصة عمل سواء محليًا أو إقليميًا أو عالميًا؟».

وأوضح أنه «على الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات، الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي؛ لمعرفة الخطوات والشروط».

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، وقام بتهنئة الأوائل هاتفيًا، وعددهم 14 طالبًا بعلمي علوم، و10 طلاب بعلمي رياضة، و10 آخرين بالأدبي.