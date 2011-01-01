رئيس وزراء باكستان يأمر بالتحقيق في تعويض بنحو 6 مليارات دولار لشركة تعدين

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أمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بالتحقيق في عقوبة فرضها مركز تحكيم تابع للبنك الدولي تنص على دفع باكستان 84ر5 مليار دولار كتعويض، بسبب إلغاء عقد خاص بشركة تعدين عام 2011.

وذكرت صحيفة "دون" اليوم الاثنين، أن لجنة خاصة سوف تحقق بشأن المسؤولين عن تكبد باكستان مثل هذه الخسارة.

وأصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكمه يوم الجمعة بعد أكثر من سبع سنوات من مطالبات بالتحكيم رفعتها شركة "تيثيان كوبر" ضد باكستان.

وجاء في بيان أصدره مكتب النائب العام: "تحتفظ حكومة باكستان بالحق في سلك كل سبل الانصاف القانونية المتاحة بموجب نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والقانون الدولي وكل القوانين الأخرى ذات الصلة لتأمين مصالحها".

وكانت "تيثيان كوبر" المملوكة بالتساو لشركتي "أنتوفاجاستا" و"باريك جولد"، طالبت بتعويض عن الأضرار بقيمة 5ر8 مليار دولار ضد باكستان لرفضها تنفيذ عقد التعدين في ريكو ديك وهو إقليم مضطرب في بلوشستان.

وقال ويليام هيس، رئيس شركة تيثيان كوبر، "مازلنا راغبين في مناقشة احتمال التوصل لتسوية متفاوض عليها مع باكستان وسوف نواصل حماية مصالحنا التجارية وحقوقنا القانونية حتى انتهاء لهذا النزاع".

وقالت باكستان إنها ترحب بالعرض للعمل باتجاه تسوية متفاوض عليها.

وأنهت تيثيان كوبر دراسة جدوى قبل حرمانها من تنفيذ عقد التعدين.

وأظهرت الدراسة أن "ريكو ديك" لديه أحد أكبر مستودعات النحاس والذهب غير المطورة في العالم، وكان عمر المنجم المحتمل أكثر من 50 عامًا وله قيمة استثمار مالية مبدئية تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.