روحاني يعلن استعدادا مشروطا للتفاوض الفوري مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني استعدادا مشروطا لإجراء مفاوضات فورية مع الولايات المتحدة.



وقال روحاني اليوم الأحد: "نحن مستعدون لإجراء مفاوضات (مع الولايات المتحدة) دائما وفي هذه الساعة أيضا بل وحتى الآن".



وحسب البوابة الإلكترونية الخاصة به، فقد وضع روحاني مجددا شروطا لذلك تمثلت في عودة الأمريكيين "إلى العقل" والكف عن الضغط على إيران ورفع العقوبات المفروضة عليها.



وعززت تصريحات روحاني شائعات تحدثت عن قيام وزير الخارجية الأيراني محمد جواد ظريف الذي وصل اليوم الأحد إلى نيويورك،للتحضير للقاء أمريكي إيراني في سبتمبر المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ودخلت إيران والولايات المتحدة في صراع جديد وذلك بعد خروج أمريكا من اتفاق فيينا النووي الموقع في 2015 وفرض عقوبات جديدة ضد إيران، وقد تأججت التوترات بين البلدين بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة مسيرة أمريكية في الخليج في الشهر الماضي.