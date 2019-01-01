القبض على المئات في فرنسا أثناء الاحتفالات بتأهل الجزائر لنهائي أمم أفريقيا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية -اليوم الاثنين- أنه تم القبض على مئات الأشخاص في أنحاء فرنسا بعد اشتباكهم مع الشرطة طوال الليل عقب احتفالات العيد الوطني "يوم الباستيل" السنوية وأيضا الاحتفال بفوز منتخب الجزائر لكرة القدم في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

وتضمنت الحوادث، التي استمرت حتى صباح اليوم الاثنين، مزيجا من مثيري الشغب من جماهير كرة القدم وبعض المتظاهرين الذين اشتبكوا في وقت مبكر من أمس الأحد أثناء العرض العسكري الخاص باحتفالات يوم الباستيل في فرنسا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير -في تغريدة على "تويتر"- إنه تم اعتقال 282 شخصا، موجها الشكر رجال الشرطة ورجال الإطفاء على "ضمان النظام" في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية، أن الاعتقالات كانت "في المقام الأول" مرتبطة باحتفالات فوز الجزائر، ولكنها شملت أيضا أشخاصا شاركوا في احتجاجات يوم الباستيل.

وكانت ثلاث شخصيات بارزة في حركة السترات الصفراء الاحتجاجية بين 152 شخصا ألقي القبض عليهم أمس الأحد لارتكابهم مخالفات تتعلق بالنظام العام خلال استعراض يوم الباستيل في باريس، ومع ذلك تم إطلاق سراح هؤلاء القادة في وقت لاحق.

وعادت الاشتباكات إلى الشانزليزيه في وقت لاحق بعد الظهر، حيث استخدم المتظاهرون حواجز الحشد لسد الشوارع واستخدمت الشرطة معدات مكافحة الشغب لتفريقهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

وقال قائد شرطة باريس ديدييه لالمون إن 200 شخص من "مثيري شغب" عادوا إلى الطريق بعد انتهاء العرض العسكري.

وتم القبض على نحو 180 شخصا في باريس وحدها، معظمهم فيما يتعلق بمباراة الجزائر، حسبما ذكرت محطة إذاعة فرانس إنفو اليوم الاثنين.

وفازت الجزائر على نيجيريا 2/1 في المباراة التي أقيمت بالقاهرة مساء الأحد، وسوف تواجه الجزائر السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووقعت حوادث مماثلة في فرنسا بعد انتصار الجزائر في دور الثمانية بالبطولة نفسها يوم الخميس الماضي، حيث تم اعتقال 44 شخصا.